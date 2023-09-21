الداخلية تحبط بيع طفلة رضيعة في بغداد مقابل 25 ألف دولار وتعتقل والدها

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس، احباط عملية بيع شخص لابنته الرضيعة بكمين محكم في بغداد مقابل 25 ألف دولار.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن "مصادر مفارز وكالة الاستخبارات المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة ضمن محافظة بغداد رصدت، معلومات دقيقة وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل لمتابعة وتدقيق المعلومات الواردة وبعد استكمال التحريات اللازمة واستحصال الموافقات القضائية، حيث تمكنت مفارزنا المختصة بمكافحة الجريمة المنظمة وبكمين محكم من احباط عملية بيع الطفلة والقاء القبض على الاب، واحيل الى الجهات المعنية لينال جزاءه العادل".