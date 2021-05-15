الداخلية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات جنوبية

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تسلم وزارة الداخلية ملف الأمن في المناطق المأهول، أي داخل المدن والبلدات، في خمس محافظات جنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية "واع" أن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في بابل والديوانية والمثنى وتقترب من تسلمه في محافظتي النجف وواسط".

وأضاف، أن "تسلم ملف الحماية داخل المدن من قبل وزارة الداخلية يأتي بناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنه "في حال اكتمال قدرات الوزارة سيتم تسلم المحافظات الأخرى تباعاً".

وأكد الخفاجي أن "العمل يجري كذلك لتسليم الداخلية ملف الأمن في صلاح الدين والأنبار في توقيتات لاحقة"، مؤكداً أن "هناك حاجة ضرورية لمسك الجيش لبعض المحافظات ريثما تتم جاهزية قوات الداخلية".

ولفت الى أن "الملف الامني في بعض المحافظات بيد القوات الامنية والجيش نتيجة وجود مهام ضد بقايا وخلايا عصابات داعش الارهابية".