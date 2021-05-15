سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات جنوبية

Category: أمـن

Date: 2021-05-15T19:01:35+0000
الداخلية تتسلم ملف الأمن في 5 محافظات جنوبية

شفق نيوز/ كشفت قيادة العمليات المشتركة، يوم السبت، عن تسلم وزارة الداخلية ملف الأمن في المناطق المأهول، أي داخل المدن والبلدات، في خمس محافظات جنوبي البلاد.

وأوضح المتحدث باسم العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء الرسمية "واع" أن "وزارة الداخلية تسلمت الملف الأمني في بابل والديوانية والمثنى وتقترب من تسلمه في محافظتي النجف وواسط".

وأضاف، أن "تسلم ملف الحماية داخل المدن من قبل وزارة الداخلية يأتي بناء على توجيه من القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا أنه "في حال اكتمال قدرات الوزارة سيتم تسلم المحافظات الأخرى تباعاً".

وأكد الخفاجي أن "العمل يجري كذلك لتسليم الداخلية ملف الأمن في صلاح الدين والأنبار في توقيتات لاحقة"، مؤكداً أن "هناك حاجة ضرورية لمسك الجيش لبعض المحافظات ريثما تتم جاهزية قوات الداخلية".

ولفت الى أن "الملف الامني في بعض المحافظات بيد القوات الامنية والجيش نتيجة وجود مهام ضد بقايا وخلايا عصابات داعش الارهابية".

related

الداخلية تسدل الستار عن تفاصيل تحرير "ميفيس"

Date: 2020-07-24 18:54:38
الداخلية تسدل الستار عن تفاصيل تحرير "ميفيس"

الداخلية تشكل لجنة تحقيق عليا على خلفية هروب نزلاء من سجن جنوبي العراق

Date: 2021-05-02 08:41:09
الداخلية تشكل لجنة تحقيق عليا على خلفية هروب نزلاء من سجن جنوبي العراق

الداخلية تعلن التوصل إلى المتورطين في حادث الرضوانية

Date: 2020-09-29 12:30:34
الداخلية تعلن التوصل إلى المتورطين في حادث الرضوانية

الداخلية تفكك شبكة تزوير بهيئة التقاعد كلفت الخزينة أكثر من 30 مليارا شهرياً

Date: 2020-11-22 12:14:14
الداخلية تفكك شبكة تزوير بهيئة التقاعد كلفت الخزينة أكثر من 30 مليارا شهرياً

وزارة الداخلية تعزل قائدا للشرطة وتعين آخر بدلا منه

Date: 2020-07-26 11:33:48
وزارة الداخلية تعزل قائدا للشرطة وتعين آخر بدلا منه

القوات الأمنية تعتقل منتحل صفة ضابط كبير في رئاستين عراقيتين

Date: 2021-05-02 09:22:22
القوات الأمنية تعتقل منتحل صفة ضابط كبير في رئاستين عراقيتين

بأمر الغانمي.. احتجاز مدير شرطة واثنين من ضباطه في كركوك

Date: 2020-09-29 12:52:38
بأمر الغانمي.. احتجاز مدير شرطة واثنين من ضباطه في كركوك

تفاصيل صادمة عن "عصابة التقاعد" بزعامة "أبو هاشم" و"كوبرا"

Date: 2020-11-27 19:57:06
تفاصيل صادمة عن "عصابة التقاعد" بزعامة "أبو هاشم" و"كوبرا"