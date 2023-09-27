الداخلية تتخذ إجراءات مشددة بعد فاجعة عرس الحمدانية

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن إجراءات سيتم اتباعها بشأن المشاريع الحكومية غير الملتزمة بإجراءات السلامة والأمان، وذلك على خلفية فاجعة عرس الحمدانية في نينوى.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد المحنا، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية تؤكد على التعليمات السابقة للأمانة العامة لمجلس الوزراء بضرورة منع استخدام مواد البناء المخالفة لشروط السلامة والأمان المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني مثل مادة (السندويج بنل)".

وأضاف "وزارة الداخلية في وقت سابق عكفت على إضافة مواد لبنود قانون الدفاع المدني بصدد تعديل هذا القانون واستوفت جميع المراحل القانونية واستحصلت موافقة مجلس شورى الدولة وأحيل المشروع إلى مجلس النواب العراقي ونأمل صدور هذا التعديل، وأحد البنود المضافة هو إيقاف العمل بالمشاريع التي لا تلتزم بشروط السلامة والأمان إلى حين إزالة رفع التجاوزات".

وأضاف، أنه "سبق لوزير الداخلية أن وجه بضرورة تشديد القوانين الخاصة بالدفاع المدني، لتفادي حوادث الحرائق التي شهدها البلد خلال الفترة الماضية".

ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، بإعلان الحداد العام في جميع أنحاء العراق ولمدّة ثلاثة أيام، عزاءً بالضحايا الذين سقطوا في حادث حريق الحمدانية (بغديدا)، في منطقة سهل نينوى.