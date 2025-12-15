الداخلية تتخذ الإجراءات بحق الشاعر علي نعيم بعد تجاوزه على الصحابة

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني مطلع، يوم الاثنين، باعتقال الشاعر علي نعيم، بعد تجاوزه على صحابة النبي في قصيدة شعرية انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "لجنة المحتوى الهابط في وزارة الداخلية، اتخذت الإجراءات القانونية بحق الشاعر علي نعيم، على خلفية ما صدر عنه من تجاوز وإساءة صريحة للرموز الدينية في محتوى متداول على مواقع التواصل الاجتماعي".

ولفت المصدر إلى أن لجنة المحتوى الهابط عدت "هذا الأمر مخالفة واضحة للقوانين النافذة والقيم المجتمعية".

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، قصيدة للشاعر علي نعيم، تجاوز فيها على الرموز الدينية ودعا إلى شتم الخلفاء من خلال قصيدته، الأمر الذي قوبل برفض الناشطين على تلك المواقع.