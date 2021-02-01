الداخلية تتجه بـ"حزم" لمحاربة "الدكة العشائرية"

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، يوم الاثنين، على وحدة القيادة والسيطرة والتعامل وفق القانون وبصورة حازمة مع موضوع ( الدگة العشائرية).

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الغانمي ترأس اجتماعاً ضم وكيل الوزارة لشؤون الشرطة ووكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات وقائد عمليات بغداد، وقيادات الوزارة والفرق بالشرطة الاتحادية والفرق التابعة لقيادة عمليات بغداد، فضلاً عن ممثلين من الدوائر الأمنية والاستخبارية".

واضافت أن "هذا الاجتماع يأتي لمناقشة دعم قيادة عمليات بغداد في عملها"، مشيرة الى ان "الحاضرين استمعوا الى توجيهات عدة من قبل الغانمي في مقدمتها عدم الرتابة في العمل الأمني وعدم المجاملة او اعطاء اي فرصة للفساد والقضاء عليه".

وأكد الغانمي ان "الوزارة داعمة لقيادة عمليات بغداد بمفاصلها كافة"، مشددا على ان الفساد والإرهاب وجهان لعملة واحدة". كما شدد على "أهمية دعم السيطرات بشكل فعال بما يضم وجود انسيابية في عملها"، موجهاً بـ"تطبيق مذكرات القاء القبض، والتركيز على الأمن المجتمعي وتفعيل دور المختارين وتحقيق الأمن المناطقي وكسب ثقة المواطنين".

وقال الغانمي إن "العاصمة بغداد لها خصوصية من ناحية الرؤية الأمنية وعليه يجب العمل على تغيير الخطط بين الحين والآخر وحسب المستجدات، داعياً الى التأكيد على وحدة القيادة والسيطرة والتعامل وفق القانون وبصورة حازمة مع موضوع ( الدگة العشائرية)، مشيراً الى ضرورة تفعيل دور الإعلام الأمني في إصدار البيانات والاخبار والتوعية والتثقيف".