الداخلية: انخفاض نسبة تهريب المشتقات النفطية بنحو 98‎%‎ في كانون الثاني

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إحصائية مديرية شرطة الطاقة لشهر كانون الثاني 2025.

وقال الناطق باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مديرية شرطة الطاقة تمكنت خلال شهر كانون الثاني 2025 من ضبط 116 صهريجاً مخالفاً، كما ألقت القبض على 152 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، فيما ضبط مرآب عدد 2، فيما بلغت كمية المنتوج النفطي المضبوط 2,661,000 لتر".

وأكد ميري، أن "مديرية شرطة الطاقة سجلت انخفاضاً في نسبة التهريب بنحو 98‎%‎، كما لم تسجل أي تجاوز على الأنابيب النفطية في جميع المحافظات".