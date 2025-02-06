الداخلية: انخفاض كبير بمعدل الجرائم خلال السنوات الخمس الماضية بذي قار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، انخفاضا "كبيراً" معدلات الجرائم بمختلف أشكالها في محافظة ذي قار جنوبي العراق خلال السنوات الخميس الماضي استنادا لاحصائيات محاكم مجلس القضاء الأعلى.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء خالد المحنا، في مؤتمر صحفي حضره مراسل وكالة شفق نيوز، إن "العرض الذي قدم من قبل مجلس القضاء رئاسة محكمة استئناف ذي قار، أثبت أن هناك انخفاضا كبيرا على مدى الخمس السنوات الماضية، و تناقصا واضحا في معدلات الجرائم في المحافظة".

ولفت إلى أن "هذا دليل على مدى قوة اجهزة الشرطة واجراءاتها المهنية وأيضا اجراءات القضاء المتعلقة بهذا الجانب، لذلك التنسيق والتعاون المشترك هو الذي اتى بثماره في حالة انخفاض نسب الجرائم بكافة انواعها واشكالها".

وبين المحنا، أن "هذا المؤتمر خلص الى نتائج كثيرة جداً، قسم منها يتعلق بأداء أجهزة الشرطة وتوصيات معينة بذاتها، وقسم منها ما يتعلق بالأجهزة القضائية وأجهزة إنفاذ القانون، قسم منها ما يتعلق بعموم المؤسسات الأخرى في محافظة ذي قار مثل وزارة الشباب والرياضة، ومنظمات المجتمع المدني، وكثير من التوصيات التي سيكون لها أثر إيجابي على الواقع الامني في المحافظة".

وفي وقت سابق من اليوم انطلقت أعمال مؤتمر تحليل الواقع الامني والجنائي الـ12 في محافظة ذي قار بمشاركة رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية وبحضور وزير الداخلية، عبدالامير الشمري.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الشمري وصل صباح اليوم الى مدينة الناصرية وكان في استقباله محافظ ذي قار المقال، مرتضى الابراهيمي.

وأضاف أن المؤتمر ناقش الجرائم التي شهدتها مدينة الناصرية وضواحيها خلال عام 2024 مقارنة بالأعوام التي سبقتها، لبيان نسبة انخفاض مستوى الجريمة المنظمة من عدمه.