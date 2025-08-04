الداخلية: القبض على أكثر من 1200 متهم بالتلاعب بالأسعار منذ بداية شهر محرم

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الاثنين، القبض على أكثر من 1200 متهم بالتلاعب بالأسعار منذ بداية شهر محرم.

وذكر رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة العميد مقداد ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "مفارز المديرية العامة للجريمة المنظمة، وبمتابعة مباشرة من قبل وزير الداخلية، تمكنت منذ بداية شهر محرم الحرام وحتى اليوم، من إلقاء القبض على (1275) متهماً في مختلف المحافظات العراقية، لقيامهم بارتكاب جرائم التلاعب بأسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات، مستغلين الأوضاع الاقتصادية والزيادة في الطلب خلال هذه الفترة".

ووفقاً للبيان، فقد جرى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى الجهات المختصة لينالوا جزاءهم العادل وفق القانون، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها الوزارة للحفاظ على استقرار السوق ومنع أي محاولات لاستغلال المواطنين.