الداخلية العراقية: مقتل واعتقال أكثر من 5600 إرهابي في 2023

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأربعاء، مقتل واعتقال أكثر من 5600 مطلوب بتهم "إرهابية" في البلاد خلال العام الحالي 2023.

وقال المتحدث باسم الوزارة وخلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في تصريح صحفي ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "وزارة الداخلية تمكنت من قتل 65 ارهابياً خلال العام 2023 في عموم البلاد".

وأضاف ميري أن "القوات الأمنية القت القبض على 5589 متهما وفق أحكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب".