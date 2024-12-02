الداخلية العراقية لشفق نيوز: تحرك الفصائل على الحدود السورية  "كلام فيسبوك"

شفق نيوز/ نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، وجود تحرك للفصائل المسلحة على الحدود السورية، ووصفت هذه الأنباء بأنها "كلام فيسبوك".

جاء ذلك في رد للمتحدث باسم الوزارة، العميد مقداد ميري، على سؤال مراسل وكالة شفق نيوز خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، بشأن تقرير نشرته وكالة رويترز يتحدث عن عبور فصائل مسلحة "موالية لإيران" من العراق إلى الأراضي السورية. وأكد ميري، لمراسلنا، أن هذه المعلومات "كلام إنشائي" يتم تداوله على فيسبوك، مشيراً إلى أنه لا توجد أي حركة مسجلة على الحدود.

ونقلت وكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، عن مصدرين عسكريين سوريين، أن فصائل موالية لإيران تدخل ⁧‫سوريا‬⁩ من ⁧‫العراق‬⁩ لمساعدة القوات السورية في القتال.

كما نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر سياسي قوله إن إيران بدأت بإرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الرئيس السوري بشار الأسد لمواجهة التنظيمات المسلحة، التي شنت هجوما مباغتا على ريفي حلب وإدلب.

وقالت صحيفة هآرتس، عن مصدر سياسي إسرائيلي قوله، إن إيران بدأت، في إرسال قوات إلى سوريا في محاولة لمساعدة الحكومة السورية على مواجهة تحرك التنظيمات المسلحة، شمالي البلاد.