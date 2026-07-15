الداخلية العراقية: ضبط 44 كغم من الأفيون في منفذ المنذرية

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأربعاء، ضبط 44 كغم من مادة الأفيون المخدرة وذلك خلال تنفيذ قوات الحدود واجباتها في التفتيش والتدقيق في منفذ المنذرية.

وبحسب بيان للداخلية ورد لوكالة شفق نيوز، فإن المادة كانت مخبأة بإحكام داخل عجلة حمل (تريلة)، في محاولة لتهريبها إلى داخل البلاد.

وأشارت إلى أن سائق العجلة قد عمد إلى إخفاء المواد المخدرة تحت شحنة من مادة العسل بهدف التمويه، إلا أن يقظة المفارز وجهودها، ولا سيما مفارز الكلاب البوليسية (K9)، أسفرت عن كشف المخدرات وضبطها.

وأكدت اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم وإحالته مع المضبوطات إلى الجهات المختصة، وفقاً للقانون.