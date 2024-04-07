الداخلية العراقية: ضبط 105 منتسبين بتهمة الرشوة وطرد 329 آخرين ارتكبوا مخالفات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، عن موقفها الأمني للأشهر الثلاثة الماضية فيما يخص مكافحة الجريمة والفساد في الوزارة، كاشفة عن ضبط 105 أشخاص بتهمة الرشوة وطرد 329 بمخالفات مختلفة وإحالة 135 منتسباً على التقاعد.

وقال الناطق باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي صحفي عقده على هامش زيارته للموصل، حضرته وكالة شفق نيوز، إن "الوزارة تسلمت الملفات الامنية لستة محافظات عراقية واصبحت إدارتها بيد الشرطة العراقية وخلال هذا العام سيجري استلام الملف الامني من قبل الشرطة لخمسة محافظات اخرى والأقرب هي نينوى ثم صلاح الدين والانبار وديالى".

وأضاف ميري خلال المؤتمر أن "الداخلية تمكنت من استرداد أكثر المطلوبين قضائياً في العراق بالتعاون والتنسيق مع الشرطة العربية".

وعن ملف مكافحة الفساد في الوزارة تابع ميري أن "الشؤون الداخلية في الوزارة كان لديها 2345 نشاطاً، أهمها ضبط 105 أشخاص بالجرم المشهود بتهمة الرشوة وبلغ عدد المطرودين 329 بمخالفات مختلفة و135 إحالة على التقاعد".

وفيما يخص شرطة الطاقة وملاحقة مهربي النفط قال الناطق باسم الداخلية أن "شرطة الطاقة ضبطت 180 عجلة نفط معدة للتهريب و21 وكر وضبط ثلاثة ملايين ونصف من منتوج النفط كان معداً للتهريب".