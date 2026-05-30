الداخلية العراقية: خطة عيد الأضحى من الأنجح وتميزت بانعدام الحرائق

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، نجاح الخطة الأمنية والخدمية الخاصة بعيد الأضحى، مشيرة إلى أنها تميزت هذا العام بأنها من أنجح الخطط وذلك في ظل الاستقرار الأمني، والاعتماد على الجهد الاستخباري والتنظيمي، وانخفاض حوادث المرور وانعدام الحرائق.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن الخطة نُفذت بتوجيه من رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، وبإشراف الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية، وبمشاركة جميع الأجهزة الأمنية والخدمية والجهات الساندة.

وبحسب البيان، تميزت الخطة هذا العام بأنها من أنجح الخطط، إذ اعتمدت على الجهد الاستخباري والتنظيمي والمهنية العالية، بعيداً عن مظاهر عسكرة المدن، مما أسهم في توفير أجواء آمنة ومريحة للمواطنين وانسيابية كبيرة في الحركة والتنقل.

وشهدت البلاد استقراراً أمنياً ملحوظاً، وانخفاضاً هو الأدنى منذ سنوات في معدلات الحوادث المرورية، فضلاً عن انعدام لحوادث الحرائق إلى جانب استقرار الأسواق ونجاح الخطة المرورية في مختلف المحافظات، وفق البيان.