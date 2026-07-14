الداخلية العراقية: سجلنا 617 حالة انتحار بنصف عام.. وحققنا أعلى نسبة كشف للجرائم

شفق نيوز - بغداد

كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن الحصيلة الإحصائية الشاملة لعملياتها ومعدلات الجريمة والأمن في عموم البلاد خلال النصف الأول من العام الحالي، معلنة عن انخفاض ملموس في معدلات الجريمة يقابله تصاعد مقلق في حالات الانتحار.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي موسع عقده مدير دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة، اللواء مقداد ميري، بمبنى الوزارة، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وقال اللواء ميري خلال المؤتمر، إنه منذ انتهاء الحكومة السابقة وتسلم الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي إدارة الوكالة، لم تسجل أي خروقات أمنية أو جرائم تمس الرأي العام، مشيراً إلى إنجاز 12 ألفاً و853 نشاطاً إدارياً، وإجراء 3430 مقابلة مع ذوي الشهداء، فضلاً عن عقد الاجتماعات والزيارات الميدانية للمحافظات.

وأضاف ميري، أن معدلات الجريمة في البلاد سجلت انخفاضاً عاماً بنسبة 18%، مبيناً أن منطقة بغداد/ الكرخ جاءت كأفضل منطقة أمنية بانخفاض وصل إلى 51%، فيما سجلت محافظة البصرة المعدل الأعلى من حيث الحوادث الجنائية، لافتاً إلى أن الوزارة حققت نسبة 82% في إنجاز الحوادث المكتشفة، حيث تم كشف 79% من جرائم القتل العمد.

وفي ملف الأمن المجتمعي، كشف مدير الدائرة في الوزارة عن تسجيل 617 حالة انتحار في عموم العراق خلال النصف الأول من العام الحالي، مؤكداً أن هذا الرقم العالي يتطلب وقفة جادة من الجميع للحد من هذه الظاهرة التي باتت تتزايد، داعياً وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى تكثيف الجهود لمكافحتها والحد من مخاطرها.

وتابع اللواء ميري بالقول، إن وكالة الوزارة لشؤون الشرطة تمكنت خلال هذه الفترة من إلقاء القبض على 766 متهماً بإطلاق العيارات النارية وإحالتهم إلى المحاكم المختصة، فضلاً عن ضبط 7041 عجلة مخالفة ومعدة للتهريب، إلى جانب تأمين الملاعب الرياضية، وكشف مسارح الجرائم، وتسجيل الأسلحة ومصادرتها، وإزالة التجاوزات عن المواقع الأثرية.

وعلى صعيد مكافحة المخدرات، أشار ميري إلى ضبط طن واحد و976 كيلوغراماً من المواد المخدرة، إضافة إلى أكثر من 4 ملايين حبة مخدرة، مبيناً أن القضاء أصدر أحكاماً بحق المدانين شملت 58 حكماً بالإعدام و263 حكماً بالسجن المؤبد، فضلاً عن تنفيذ 17 عملية أمنية واستخبارية نوعية خارج حدود العراق.

وفيما يتعلق بملف تأمين الحدود ومكافحة التهريب، أكد اللواء ميري أن الوضع الأمني على الحدود مؤمن بالكامل، مبيناً أن قيادة الحدود تمكنت من إلقاء القبض على 2054 متسللاً وهارباً، وضبط 862 عجلة و255 حاوية تهريب، إلى جانب ضبط 13 طناً من السجائر المهربة، وعشرات الأطنان من الأدوية غير المرخصة، و16 كيلوغراماً من المواد المخدرة، فضلاً عن مواشٍ ووقود ومصوغات ذهبية وعملات أجنبية معدة للتهريب.

وبخصوص حماية الثروة النفطية، أوضح مدير إعلام الوزارة أن شرطة الطاقة نجحت في اعتقال 378 متهماً بتهريب المشتقات النفطية، وضبط 334 صهريجاً وعجلة معدة للتهريب، إلى جانب تفكيك 28 وكراً لتهريب الوقود في محافظتي بغداد وصلاح الدين، وضبط أكثر من 9 ملايين لتر من المشتقات النفطية المعدة للتهريب.

واختتم اللواء ميري المؤتمر بالحديث عن الجرائم الإلكترونية والمجتمعية، معلناً إلقاء القبض على 83 متهماً بالابتزاز الإلكتروني، و25 متهماً بالاحتيال المالي، واعتقال 52 متهماً بالاتجار بالبشر والترويج لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، كاشفاً في الوقت ذاته عن إحصائية العنف الأسري التي سجلت أكثر من 9 آلاف حالة اعتداء من زوج على زوجته، مقابل تسجيل 2235 حالة اعتداء من زوجة على زوجها.