الداخلية العراقية تؤكد تراجع معدل "الشائعات" جراء تنامي وعي المواطنين

شفق نيوز- بغداد

أكدت وزارة الداخلية، يوم الاثنين، تراجع معدل "الشائعات" خلال الفترة الماضية، جراء تنامي وعي المواطنين في التعامل مع المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رئيس دائرة العلاقات والإعلام في الوزارة اللواء مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن المؤشرات أظهرت انخفاضاً ملحوظاً في حجم "الشائعات" وانتشارها المتداولة في الفضاء الإلكتروني، نتيجة ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي، وحرص المواطنين على التحقق من الأخبار قبل تداولها، والاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات.

وأضاف أن هذا التطور يمثل "شراكة حقيقية" بين المؤسسة الأمنية والمواطن.

وأكد، أن الوعي المجتمعي يعد خط الدفاع الأول في مواجهة "الشائعات" التي تستهدف "إثارة القلق" أو تضليل الرأي العام.

ودعا ميري، المواطنين إلى مواصلة هذا النهج، وعدم الانجرار وراء الأخبار "غير الموثقة".

وشدد على أن سرعة الوصول إلى الحقيقة تبدأ من تحري الدقة والرجوع إلى المنصات الرسمية المعتمدة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وحماية المجتمع من حملات التضليل.