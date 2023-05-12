الداخلية العراقية توضح سبب اعتقال "عنود الأسمر" وتقبض على شخص حاول إهانة فئة من الشعب

شفق نيوز/ عزت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، سبب القاء القبض على المغنية الشعبية "عنود الأسمر" لاخلالها بالحياء.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية تستمر بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة وكذلك الأشخاص الذين يسيؤن الى ابناء شعبنا العراقي ، ووفق أوامر قضائية، تمكنت قوة من وزارة الداخلية من القاء القبض على المتهمة ( س. س. م) في بغداد وذلك لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق احكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي.

وأضاف البيان أن مفارز من وزارة الداخلية بناءً على أوامر قبض قضائية تمكنت من القاء القبض على المتهم ( ح. ا. ه) في محافظة البصرة والمطلوب الى محكمة تحقيق الكرخ المختصة في قضايا النشر والاعلام وذلك لقيامه بإهانه فئة من سكان العراق وفق احكام المادة 202 من قانون العقوبات العراقي.

وتابع البيان ان وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل القضاء على الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد.

واعتقلت قوة أمنية، مساء أمس الخميس، الأسمر بتهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء.

وقال مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، إن عنود تم اعتقالها في بغداد بعد عودتها من أربيل.

وتحصلت وكالة شفق نيوز على وثيقة موقعة من رئاسة محكمة استئناف الكرخ/ تظهر مذكرة القاء القبض بحق "سجى ستار مجيد المحمداوي" المعروفة بـ"عنود الأسمر". بتهمة ارتكاب فعل مخل بالحياء.

وتشتهر "عنود الأسمر" بالغناء في النوادي الليلية فيما لديها مقاطع منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي وتردد فيها بعض الكلمات التي أصبحت مثار جدل في الشارع العراقي.