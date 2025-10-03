الداخلية العراقية توضح بشأن تشكيل لجنة جديدة ترصد التجاوز على الذات الإلهية أو المقدسات

شفق نيوز - بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تشكيل لجنة جديدة تعمل على رصد التجاوز على الذات الإلهية أو المقدسات والرموز الدينية .

وذكرت الوزارة في بيان اليوم، أن لجنة المحتوى المخل بالحياء والآداب العامة ذاتها من يقوم برصد ومكافحة هكذا حالات، ولا يوجد أي لجنة مشكلة حديثا في وزارة الداخلية بهذا الصدد.

وأكد البيان أن، هذه اللجنة مستمرة بعملها الدؤوب من أجل رصد ومكافحة أي محتوى يُسيء إلى الذوق العام ويتعارض مع القيم الاجتماعية، ولا ينسجم مع المسؤولية الإعلامية والأخلاقية.

وثمنت الداخلية، "عاليا" التعاون والتنسيق "المثمر" مع القضاء العراقي لدعم جهود الوزارة للحفاظ على الأمن والاستقرار المجتمعي.