الداخلية العراقية تودع ضابطاً رفيع الرتبة التوقيف بسبب قضية "خادشة للحياء"

شفق نيوز- بغداد

أودعت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، ضابطاً رفيع الرتبة في التوقيف بسبب قضية "خادشة للحياء".

وقالت الوزارة في إيضاح ورد وكالة شفق نيوز، إن "فريقاً فنياً من قبل مختصين في الداخلية شرع بالتحقيق قبل عدة أيام في اتهامات بحق أحد الضباط للتأكد من صحة المعلومات الواردة في تورّط هذا الضابط بقضايا غير أخلاقية ضمن قيادة شرطة بغداد الرصافة".

وأكدت الوزارة أنه "في حال ثبت تورّط هذا الضابط سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه وفق القوانين النافذة وتشديد العقوبة عليه".

وأشارت الوزارة إلى أنها "حريصة كل الحرص على إطلاع الرأي العام على مجريات أي تحقيق بكل شفافية وحيادية".

وتعليقاً على الإيضاح، أفاد مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، بأن "الوزارة قامت بإيداع الضابط، وهو برتبة عميد، التوقيف لحين انتهاء التحقيقات".

وكانت وسائل إعلام ومواقع تواصل اجتماعي تداولت صوراً ومنشورات تتضمن اتهامات للضابط المذكور بقيامه بأعمال غير أخلاقية من خلال إجبار بعض المنتسبين عليها مستغلاً وظيفته.

