الداخلية العراقية توافق على حمل السلاح داخل الصيدليات.. وثيقة

شفق نيوز/ قررت وزارة الداخلية العراقية الموافقة على حمل السلاح داخل الصيدلية او المذخر أو المكتب العلمي "للصيادلة حصراً"، وفق كتاب رسمي كشف عنه اليوم السبت.

وجاء في كتاب صادر عن مدير مكتب وزير الداخلية، ومعنون الى مديرية الهويات وإجازات السلاح في الوزارة، تنشره أدناه وكالة شفق نيوز، "الموافقة على اصدار هويات حيازة سلاح داخل الصيدلية او المذخر او المكتب للصيادلة حصرا، بإثبات تأييد من نقابة الصيادلة مع هوية النقابة".

وجاءت هذه الموافقة، بناء على طلب "الصيدلاني محمود شاكر خزعل".