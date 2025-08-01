الداخلية العراقية تنفي منع دخول السوريين للبلاد

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، مساء الجمعة، منع دخول المواطنين السوريين إلى العراق، سواء لأغراض السياحة أو الزيارة.

وقال الناطق باسم اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، العميد مقداد ميري، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن اللجنة "تنفي ما يُتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع دخول المواطنين السوريين إلى البلاد"، مؤكداً أن "هذه الأنباء لا أساس لها من الصحة".

وأوضح ميري، أن "جميع الأشخاص الحاصلين على سمات دخول أصولية، سواء كانت لأغراض السياحة أو الزيارة، يُسمح لهم بالدخول إلى الأراضي العراقية بصورة طبيعية، وفق الإجراءات القانونية المعتمدة".

ولفت إلى أن "اللجنة تحث وسائل الإعلام والمواطنين الكرام على تحري الدقة وعدم الانجرار وراء الشائعات، فإنها تؤكد حرصها على تسهيل دخول الزائرين من مختلف الدول، بما يعكس صورة العراق المضياف ويحفظ أمن وسلامة الجميع".