الداخلية والدفاع العراقية تنفيان "مزاعم" تهريب سلاح عبر الحدود مع سوريا

شفق نيوز– بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، بشكل قاطع، ما وصفته بـ"المزاعم الباطلة" التي طُرحت في أحد البرامج التلفزيونية بشأن وجود عمليات تهريب سلاح عبر الحدود العراقية السورية، فيما اكدت وزارة الدفاع ان الحدود العراقية، بدءاً من قاطع ربيعة شمالًا وحتى الحدود العراقية – السورية - الأردنية جنوباً، ممسوكة بإحكام وبقوة".

وأكدت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الحدود مع سوريا مؤمنة بالكامل من خلال قطعات قوية ومتكاملة وسلسلة تحصينات رصينة ومنظومة مراقبة ذكية، بإدارة ميدانية واستخبارية متقدمة من قبل قيادة قوات الحدود، تضمن السيطرة التامة على الشريط الحدودي وتمنع أي خرق أمني أو تهديد لسيادة البلاد.

وأضاف البيان، أن الجهات الأمنية المختصة لم تسجل أي حالة تسلل أو تهريب من الجانب السوري خلال الفترة الماضية، مشددة على أن الادعاءات المثارة لا تستند إلى أي دليل واقعي.

ودعت الوزارة، وسائل الإعلام والمؤسسات المعنية إلى التنسيق المسبق لتنظيم زيارات ميدانية إلى القواطع الحدودية، بهدف الاطلاع المباشر على مستوى الجاهزية الأمنية والاستقرار الذي تحقق بفضل جهود قوات الحدود.

واعتبرت الداخلية، أن ترويج مثل هذه الادعاءات دون أدلة موضوعية يخدم أجندات مشبوهة تهدف إلى إرباك الرأي العام والتقليل من دور المؤسسات الأمنية، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بحق من يروّج لتلك "الأكاذيب"، استناداً إلى القوانين النافذة.

بدورها، اكدت وزارة الدفاع في بيان ورد للوكالة، أن "الحدود العراقية، بدءاً من قاطع ربيعة شمالًا وحتى الحدود العراقية – السورية - الأردنية جنوباً، ممسوكة بإحكام وبقوة".

واضاف البيان: "تبذل قواتنا الأمنية البطلة، بجميع تشكيلاتها، جهودًا كبيرة لكي تكون حدودنا مؤمّنة بالكامل، وقد وُضعت التحصينات الكبيرة على جميع الشريط الحدودي، بالإضافة إلى سلسلة من الإجراءات الفنية والتقنية للمراقبة، والتواجد المنسَّق لمقاتلي وزارتي الدفاع والداخلية والحشد الشعبي، التي كوَّنت خط صدٍّ لم تشهده الحدود العراقية من قبل".

واشار الى ان "وزارة الدفاع تابعت ما تم تداوله من ادعاءات باطلة ومزاعم مغرضة تتعلّق بحصول عمليات تسلل أو تهريب عبر الحدود العراقية مع دول الجوار"، مؤكدة ان "الحدود العراقية، بدءاً من قاطع ربيعة شمالًا وحتى الحدود العراقية السورية الأردنية جنوباً، ممسوكة بإحكام وبقوة لا تقبل الشك من قبل أبطال قوات الحدود في وزارة الداخلية، وبدعم مباشر وميداني من قبل قطعات الجيش العراقي الباسل، وإسناد من أبطال وهيئة الحشد الشعبي، في إطار خطة محكمة لتأمين حدود بلادنا".

واكد البيان، أن "المنافذ الحدودية تخضع لإشراف كامل من الجهات الحكومية المختصة، وتُدار من قِبل أجهزة الدولة بجميع صنوفها، ضمن إجراءات دقيقة ومتابعة مستمرة"، لافتا الى ان "هناك جولات مستمرة من قِبل القادة الأمنيين والجهات الإعلامية، من بينها جولة قبل أيام قليلة في منفذ القائم الحدودي، من قِبل إعلام وزارة الدفاع، رافقَه خلالها عدد من القنوات الفضائية العراقية والعربية، تم خلالها الاطلاع على سير الإجراءات الأمنية والانضباط العالي في تأمين المنفذ، مما يدحض كل المزاعم التي تم ترويجها".

ونوهت الى انها "تحتفظ بحقّها القانوني في ملاحقة ومحاسبة كل من يُروّج لمثل هذه الادعاءات التي تمسّ أمن الدولة وسمعة المقاتلين الأبطال".