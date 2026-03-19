الداخلية العراقية تنفي اقتحام قوة أميركية لواءً في مطار بغداد

شفق نيوز- بغداد

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الخميس، الأنباء المتداولة بشأن قيام قوة أميركية باقتحام اللواء الخامس التابع لفرقة الرد السريع في مطار بغداد الدولي.

وقال الناطق باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن ما جرى تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الشأن "غير صحيح"، دون تقديم تفاصيل إضافية.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل "بأن قوات اميركية اقتحمت اللواء الخامس الرد السريع في مطار بغداد وقامت بسحب هواتف ضباط ومنتسبي اللواء"