الداخلية تُفكك 4 خلايا لداعش وتُحذر العوائل من "الاستدراج الإلكتروني" لأبنائها

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن تفكيك أربع خلايا "إرهابية" تابعة لتنظيم داعش ضمن عمليات نوعية نُفذت خلال الربع الأول من العام 2026، محذرة في الوقت ذاته العوائل من محاولات التنظيم استدراج وتجنيد الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم وحضرته وكالة شفق نيوز، إن مديرية الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت خلال الفترة الماضية 479 أمر قبض بحق متهمين وفق المادة (4 إرهاب)، إلى جانب تنفيذ 80 عملية استباقية أسفرت عن تفكيك 4 خلايا إرهابية وتدمير 3 مضافات تابعة للتنظيم.

وعلى صعيد ملاحقة الجريمة المنظمة، أشار البهادلي إلى إلقاء القبض على 22 متهماً بجرائم الخطف، و173 متهماً بالاتجار بـ "الدكة العشائرية"، فضلاً عن ضبط 732 قطعة أثرية معدة للتهريب، واعتقال 10 متهمين بانتحال صفات رسمية.

وفي سياق العمليات النوعية، كشف المتحدث باسم الوزارة أن "خلية الصقور" الاستخبارية نجحت في اختراق التنظيم وتفكيك خلاياه في "عمق الدار"، مؤكداً إلقاء القبض على 91 متهماً بالإرهاب من خلال هذه الجهد الاستثنائي.

ولفت العقيد البهادلي إلى أن المجاميع الإرهابية لجأت مؤخراً إلى أساليب وصفها بـ "الرخيصة" عبر الاعتماد على مواقع التواصل الاجتماعي والألعاب الإلكترونية لتجنيد الشباب، مؤكداً أن خلية الصقور تمكنت من اختراق الخلايا التي تنشط رقمياً.

واختتم المتحدث دعوته للعوائل العراقية بضرورة تشديد المراقبة على الأبناء أثناء استخدام المواقع الإلكترونية ومتابعة نشاطاتهم، محذراً من أن "التورط بالانتماء لهذه التنظيمات سيؤدي بصاحبه إلى عقوبة الإعدام".