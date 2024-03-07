الداخلية العراقية تنفذ نحو 400 مذكرة قبض وفق احكام الإرهاب خلال شهر

شفق نيوز/ أفادت وزارة الداخلية العراقية، يوم الخميس، بتنفيذ قرابة 400 مذكرة قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب خلال شهر شباط الماضي.

وقال الناطق باسم وزارة الداخلية و خلية الإعلام الأمني العميد مقداد ميري، في بيان اليوم إن: وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية نفذت أكثر من (5000) امر قبض بحق مطلوبين وفق قضايا جنائية وارهابية.

وأشار إلى أن الوكالة نفذت (371) امر قبض وفق احكام المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ودمرت وكرين اثنين لتنظيم داعش خلال الشهر الماضي .