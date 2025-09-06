الداخلية العراقية تنعى ضابطين ووقوع جرحى خلال نزاع بغداد العشائري

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، فجر الأحد، سقوط ضابطين من الشرطة الاتحادية ضحتين وإصابة خمسة منتسبين آخرين بجروح متفاوتة، خلال عملية لفض نزاع عشائري مسلح في العاصمة بغداد.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية تعرّضت لهجوم مسلح مباشر أثناء محاولتها إنهاء نزاع عشائري اندلع في منطقة السعادة قرب معمل الغاز في جانب الرصافة"، مضيفة أن "القوة ردّت على مصادر النيران، ما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين وإصابة خمسة آخرين، فضلاً عن اعتقال ستة متورطين".

وأكدت الداخلية أن "القوات الأمنية تواصل في هذه الأثناء عمليات تفتيش ومداهمة واسعة داخل أحياء المنطقة، لملاحقة بقية المتورطين"، مشددة على أن "دماء الشهداء لن تذهب سدى، وأن القانون سيُطبق بحزم ضد كل من يحاول تهديد السلم المجتمعي أو استهداف رجال الأمن".

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز إن "النزاع تطور إلى استخدام الأسلحة النارية ضمن منطقة المعامل في جانب الرصافة، ما أسفر عن سقوط امر الفوج الاول في الاتحادية ضحية بالإضافة إلى منتسب أمني ومدني، وإصابة أكثر من عشرة أشخاص غالبتهم من القوات الأمنية بينهم حاولوا السيطرة على الموقف".