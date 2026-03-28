الداخلية العراقية تنعى ضابطين بالشرطة سقطا بقصف الموصل

شفق نيوز- بغداد

نعت وزارة الداخلية العراقية، مساء السبت، ضابطين في الشرطة سقطا جراء القصف الذي استهدف نقطة تابعة لفوج طوارئ الشرطة الأول قرب الجسر الثالث في الجانب الأيمن لمدينة الموصل.

وقالت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن القصف أسفر عن مقتل آمر فوج طوارئ الشرطة الأول العقيد عمر محمود خلف إسماعيل، والمفوض رافع عبدالله أحمد علي، المنسوب إلى قسم شرطة أم الربعين/ مركز شرطة موصل الجديدة.

وأضافت أن خمسة من منتسبيها أصيبوا في الحادث ذاته، مبينة أن الضربة الثانية استهدفتهم أثناء "أدائهم واجبهم الإنساني في إسعاف زملائهم الجرحى".

وأشارت الوزارة إلى أن الاستهداف وقع أثناء أداء المنتسبين واجبهم الأمني، مؤكدة استمرار قواتها في تنفيذ المهام الأمنية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني، لوكالة شفق نيوز، بارتفاع حصيلة الضربة الجوية التي استهدفت نقطة للشرطة في منطقة حاوي الكنيسة غربي الموصل، إلى مقتل منتسبين اثنين بينهما آمر فوج برتبة عقيد وإصابة خمسة آخرين، مشيراً إلى أن الموقع يقع قرب مقر للحشد الشعبي في المنطقة.