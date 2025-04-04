الداخلية العراقية تؤكد مقتل ضابط رفيع أثناء الواجب

شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، مقتل ضابط رفيع في قيادة شرطة ذي قار، أثناء عملية ملاحقة مجموعة اختطفت مواطناً في قضاء الغراف شمال الناصرية.

وجاء في بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أن "المقدم (مهند ريسان صگبان) أحد ضباط قيادة شرطة ذي قار، استشهد أثناء تنفيذه واجباً بإلقاء القبض على أحد المجرمين المتورطين بقضية خطف مواطن في منطقة الغراف، نتيجة تعرضه لإطلاق نار عند وصوله الى محل الحادث".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مصدر أمني، بمقتل ضابط رفيع وإصابة منتسب أمني، أثناء مواجهة مسلحة لتحرير أحد المختطفين شمال مدينة الناصرية مركز محافظة ذي قار جنوبي العراق.

وذكر المصدر، لوكالة شفق نيوز، أن "أحد الاشخاص يعمل عسكرياً بوزارة الدفاع قام بخطف ابن عمه (عسكري أيضاً) في إحدى قرى قضاء الغراف شمال مدينة الناصرية، للمطالبة بفدية قدرها 10 ملايين دينار بسبب ثأر عشائري سابق بينهما".

وأضاف المصدر، أن "قوة تابعة لمكافحة الإجرام قامت بمداهمة منطقة الحادث، وحصل تبادل إطلاق نار بين الطرفين، حيث أدى الحادث لمقتل ضابط برتبة مقدم، وإصابة منتسب آخر أثناء المواجهة بين الطرفين".