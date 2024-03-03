الداخلية العراقية تنعى أحد ضباطها قضى في نزاع مسلح: لن يفلتوا من العقاب

شفق نيوز/ نعت وزارة الداخلية العراقية، مساء الأحد، مدير استخبارات مكافحة إرهاب ذي قار العميد (عزيز شلال جهل)، الذي قضى خلال فض نزاع عشائري في قضاء الإصلاح ضمن المحافظة.

وأكدت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "من ارتكب هذا العمل الإرهابي الإجرامي لن يفلت من العقاب وسيكون تحت طائلة القانون".

وأضافت أن "قيادة شرطة ذي قار، شرعت بعملية تفتيش واسعة ضمن محل الحادث وطوقت المكان بالكامل لإلقاء القبض على طرفي النزاع لينالوا جزاءهم العادل".

وكان مصدر أمني في ذي قار قد أبلغ وكالة شفق نيوز، في وقت سابق من مساء اليوم، باندلاع نزاع عشائري عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض بعد نفي الأخيرة "علگ العباس" (أي نقض الصلح الذي سبق وأن حصل بين العشيرتين)، واستخدم في النزاع أسلحة ثقيلة ومتوسطة، لافتاً إلى أن النزاع أدى لحرق عدد من المنازل السكنية.

وبين المصدر، أن "قوات أمنية كبيرة بقيادة قائد شرطة ذي قار اللواء مكي شناع توجهت إلى قضاء الإصلاح للسيطرة على النزاع الحاصل بين الطرفين".

وفي 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 أعلن زعيما عشيرتي آل عمر، والرميض، في محافظة ذي قار، الاستجابة لمبادرة المرجع الديني الأعلى علي السيستاني بالركون إلى الحل السلمي للنزاع المسلح الجاري بينهما منذ أشهر.