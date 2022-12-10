الداخلية العراقية تنجز خطوات تسلم الملف الأمني في ثلاث محافظات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، عن الانتهاء من خطوات نقل الملف الأمني لقواتها في مراكز ثلاث محافظات وسط وجنوبي البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن وزيرها عبد الأمير الشمري، ترأس اليوم اجتماعاً مع قادة الوزارة وعدداً من الضباط لمناقشة تسلم الملف الأمني في مراكز المدن ونقل المسؤولية بالكامل لثلاث محافظات وهي واسط والديوانية والمثنى.

وأكد المجتمعون على إنجاز جميع الاستعدادات اللوجستية والاستخباراتية وتقييم ضباط مراكز الأقسام.

كما جرى بحث آلية نقل هذا الملف والعمل على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتعزيز الأمن والاستقرار في هذه المحافظات.

ومنذ أن تم التصويت على الكابينة الحكومية لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني أواخر شهر تشرين الأول/ نوفمبر الماضي، وتسنم عبد الأمير الشمري منصبه وزيراً للداخلية أعلن أن من ضمن برنامج عمله نقل الملف الأمني داخل المدن من قطعات الجيش العراقي إلى قوى الأمن الداخلي.