الداخلية العراقية تلغي عقوبات الغياب والمخالفات لمنتسبيها بمناسبة العيد

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأحد، إلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين وغلق القضايا التي لا يوجد فيها مشتكي أو ضرر بالمال العام، إضافة إلى غلق المخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين وذلك بمناسبة عيد الأضحى.

وذكر المكتب الإعلامي لوكيل وزارة الداخلية الأقدم حسين العوادي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بتوجيه مباشر من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة علي الزيدي، وبمناسبة عيد الأضحى، أصدر حسين العوادي الأمر الوزاري رقم (26946) في 24 أيار/مايو 2026، لمعالجة الملفات الإدارية والانضباطية للضباط والموظفين والمراتب عن الفترة من 22 كانون الثاني/يناير 2026 ولغاية صدور الأمر".

وبحسب البيان، "تضمن الأمر إلغاء أوامر اللجان التحقيقية الخاصة بجرائم الغياب والمخالفات للمنتسبين المباشرين خلال (30) يوماً، وغلق القضايا التي لا يوجد فيها مشتكي أو ضرر بالمال العام أو التي تم التنازل عنها أو تسديد الضرر فيها، إضافة إلى غلق المخالفات الوظيفية البسيطة للموظفين المدنيين وفق القانون".

واستثنى الأمر، وفق البيان، "جرائم الجنايات والإرهاب والمخدرات والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم الاقتصادية والمخلة بالشرف، وقضايا هروب المتهمين ما لم يتم القبض عليهم خلال (30) يوماً".