الداخلية العراقية تلزم الراغبين بالحصول على إجازة السوق بفحص المخدرات

شفق نيوز/ قررت هيئة رأي وزارة الداخلية برئاسة الوزير عبد الأمير الشمري، الزام الراغبين بالحصول على اجازة سوق بفحص المخدرات وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وذكر البيان؛ أن المجتمعين ناقشوا جملة من المواضيع المطروحة على جدول أعمال هذا الاجتماع من بينها مشاريع مقترحة لحماية خطوط نقل الطاقة الكهربائية، و ترقية ضباط قوى الأمن الداخلي.

واشار البيان إلى تكليف مديرية الخدمات الطبية في وزارة الداخلية بإجراء فحص المخدرات للمواطنين الراغبين بإصدار اجازة سوق أو سلاح، فضلاً عن التأكيد على استمرار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بفحص المخدرات المفاجيء لمنسوبي الوزارة.