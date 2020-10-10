الداخلية العراقية تكشف معلومات أولية عن "انتحار مدير دايو"

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم السبت، عن نتائج التحقيقات "الأولية" بشأن حادثة انتحار مدير شركة دايو الكورية، مؤكدة أنها كانت "واقعة انتحار"، ولفتت إلى أن التحقيقات ماتزال جارية.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد المحنا، في تصريح اوردته وسائل اعلام حكومية، إنه "وبعد فحص الأدلة والكاميرات وسماع شهادات الشهود وجميعهم من الجنسيات الأجنبية وليس فيهم أي عراقي، اتضح أن المعلومات الأولية تشير إلى أن مدير الشركة الكورية كان منتحراً"، مبيناً أن "التحقيقات لا زالت مستمرة لمتابعة أي معلومات قد تظهر في المستقبل".

وأضاف المحنا، أن "مديرية شرطة البصرة وبعد تلقيها خبر الانتحار شكلت فريق عمل ضم جميع الجهات الأمنية والاستخبارات ومكافحة الإجرام والأدلة الجنائية" موضحاً أن "وزير الداخلية أوفد لجنة تحقيقية للإشراف على سير التحقيق والوقوف على ملابسات الحادث".

وأعلنت وزارة الداخلية، أمس الجمعة، إرسال لجنة إلى محافظة البصرة للتحقيق في حادثة انتحار مدير شركة دايو.

وعثرت السلطات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي العراق، يوم أمس الجمعة، على جثة مدير شركة كورية بعد أيام قليلة من توقيع عقد ضخم للعمل في ميناء الفاو الكبير.

ورجحت السلطات المحلية فرضية الانتحار، بعد العثور عليه مشنوقاً بواسطة سلك.

وقال مصدر أمني لوكالة شفق نيوز، إن "المنتحر" يدعى بارك هوبا مدير شركة دايو الكورية، وأُبلغ عن وفاته أحد العمال بعد مشاهدته معلقاً.