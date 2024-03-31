الداخلية العراقية تكشف تفاصيل اشتباكات "كسرة وعطش" شرقي بغداد

شفق نيوز/ كشفت وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد، عن ملابسات اشتباكات فجر اليوم شرقي العاصمة بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "بعد متابعة الأحداث والتدقيق في الحادث الذي تعرضت له قطعات قيادة قوات الشرطة الاتحادية ضمن قاطع مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، تبين عدم امتثال أحد أصحاب العجلات لأوامر احدى المرابطات".

واضاف أن "القوة الأمنية شرعت بملاحقة المشتبه به، أثناء ذلك قامت مجموعة من الأشخاص بإطلاق النار بشكل مباشر على عناصر المرابطة مما ادى الى استشهاد احد المقاتلين وجرح آخر".

وتابع البيان أن "القوة ردت بالمثل وتم تعزيز الموقف وإجراء عمليات بحث وتفتيش، وإلقاء القبض على ثمانية من المتهمين وضبط اسلحة وعجلة نوع تاهو، حيث اتخذت الإجراءات اللازمة بحقهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

وأفاد مصدر في الشرطة العراقية، فجر اليوم الأحد، بمقتل عنصر من القوات الامنية واصابة شخصين باشتباكات حصلت مع عناصر من عصائب اهل الحق بزعامة قيس الخزعلي شرقي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن قوة امنية دخلت الى منطقة "كسرة وعطش" لتنفيذ واجب مصادرة عجلات غير اصولية وقطع غيار سيارات لتحصل اشتباكات وتبادل اطلاق نار مع الجهة الرافضة لتسليم العجلات مع القوة الماسكة من الشرطة الاتحادية.

وأضاف، أن الحادث أسفر عن مقتل منتسب في الشرطة الاتحادية واصابة شخصين بجروح، مشيرا إلى ارسال تعزيزات الى المنطقة في محاولة للسيطرة على الوضع واعتقال 5 أشخاص من المتورطين بتبادل اطلاق النار.

وبين المصدر أن المنطقة مازالت محاصرة للبحث عن آخرين، مشيرا إلى أن المجموعة التي تم الاشتباك معها تابعين لعصائب اهل الحق.