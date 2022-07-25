الداخلية العراقية تكثف دورياتها لإفشال "اغتيالات وسرقات" وتكشف عن عصابات "أجنبية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الإثنين، تكثيف دورياتها الآلية والراجلة لإفشال عمليات "اغتيال وسرقة" في المدن العراقية.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية تكثف إجراءاتها لمنع حصول الحوادث الإجرامية مثل الاغتيالات او السرقات او الاحتيالات، ومن هذه الإجراءات هو تكثيف الدوريات الالية والراجلة ونشر عناصر الاستخبارات في المناطق التجارية والسكنية".

واستدرك، ان "العامل الأساسي لسرعة القبض على السراق والمحتالين هو التعاون من قبل المواطنين مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن المشبوهين".

واشار المحنا الى "القبض على عصابات اغتيال تتخذ أساليب متعددة قسم منهم نساء من خلال بيع مخشلات ذهبية بطرق محتالة او سرقتها بطريقة خفة اليد".

ولفت الى ان "هناك عصابات اغتيال واحتيال تضم أشخاصاً يتحدثون لغات اجنبية ليوهمون المقابل بأنهم أجانب".