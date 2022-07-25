سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الداخلية العراقية تكثف دورياتها لإفشال "اغتيالات وسرقات" وتكشف عن عصابات "أجنبية"

Category: أمـن

Date: 2022-07-25T10:41:52+0000
الداخلية العراقية تكثف دورياتها لإفشال "اغتيالات وسرقات" وتكشف عن عصابات "أجنبية"

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية، يوم الإثنين، تكثيف دورياتها الآلية والراجلة لإفشال عمليات "اغتيال وسرقة" في المدن العراقية.

وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا لوكالة شفق نيوز، إن "الأجهزة الامنية تكثف إجراءاتها لمنع حصول الحوادث الإجرامية مثل الاغتيالات او السرقات او الاحتيالات، ومن هذه الإجراءات هو تكثيف الدوريات الالية والراجلة ونشر عناصر الاستخبارات في المناطق التجارية والسكنية".

واستدرك، ان "العامل الأساسي لسرعة القبض على السراق والمحتالين هو التعاون من قبل المواطنين مع الاجهزة الامنية والابلاغ عن المشبوهين".

واشار المحنا الى "القبض على عصابات اغتيال تتخذ أساليب متعددة قسم منهم نساء من خلال بيع مخشلات ذهبية بطرق محتالة او سرقتها بطريقة خفة اليد".

ولفت الى ان "هناك عصابات اغتيال واحتيال تضم أشخاصاً يتحدثون لغات اجنبية ليوهمون المقابل بأنهم أجانب".

related

"أبو رسول" مسؤول اغتيالات داعش في صلاح الدين بقبضة القوات الأمنية

Date: 2021-08-01 08:52:35
"أبو رسول" مسؤول اغتيالات داعش في صلاح الدين بقبضة القوات الأمنية

بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد

Date: 2021-04-27 09:30:27
بحادثين منفصلين.. مسلحون يغتالون مدنياً ويسرقون مبالغ مالية ببغداد

سنجار.. مقاتلون كورد يداهمون مقر استخبارات عراقي ويعتقلون ضابطاً

Date: 2021-04-30 17:25:11
سنجار.. مقاتلون كورد يداهمون مقر استخبارات عراقي ويعتقلون ضابطاً

في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

Date: 2021-05-20 20:17:28
في ثلاث محافظات.. حوادث سير بعملية اعتقال تاجر مخدرات وغرق شاب والقبض على امرأتين

بعد أن كانوا 21 متهما.. الداخلية تتعقب 5 هاربين من سجن الهلال

Date: 2021-05-02 18:01:24
بعد أن كانوا 21 متهما.. الداخلية تتعقب 5 هاربين من سجن الهلال

الاطاحة بعصابة تسرق السيارات في بغداد "بطريقة جديدة"

Date: 2021-05-27 05:43:05
الاطاحة بعصابة تسرق السيارات في بغداد "بطريقة جديدة"

الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

Date: 2021-06-14 11:06:28
الداخلية العراقية: القبض على 6 مسافرين حاولوا السفر إلى ألمانيا بفيز مزورة

تحت تهديد السلاح.. سرقة 20 مليون دينار وذهب وهواتف من منزل في بغداد

Date: 2021-09-13 07:52:37
تحت تهديد السلاح.. سرقة 20 مليون دينار وذهب وهواتف من منزل في بغداد