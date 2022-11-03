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الداخلية العراقية تقرر إحالة ضباط متورطين بالفساد على التقاعد

Category: أمـن

Date: 2022-11-03T07:03:44+0000
الداخلية العراقية تقرر إحالة ضباط متورطين بالفساد على التقاعد

شفق نيوز/ أفاد مصدر مطلع، يوم الخميس، أن وزارة الداخلية العراقية تعتزم إحالة ضباط متهمين بقضايا فساد مالي وإداري على التقاعد تمهيدا لمحاسبتهم.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن هيئة الرأي في وزارة الداخلية ناقشت إحالة عدد من الضباط الذين ثبت عليهم الفساد الأداري والمالي إلى التقاعد وذلك للقضاء على الترهل وإبعاد الفاسدين من مفاصل الوزارة.

وأوضح أنه تمت إحالة اولئك الضباط على التقاعد فإن هيئة النزاهة ستباشر إجراءات محاسبتهم.

يأتي هذا بالتزامن مع إعتقال قوة خاصة من جهاز المخابرات يوم أمس مدير شؤون العمليات اللواء ضياء الموسوي، وفق مذكرة قبض قضائية لتورطه بقضايا فساد مالي.

وصوّت مجلس الوزراء أول أمس الثلاثاء على إلغاء جميع الأوامر والتعيينات الوظيفية التي أصدرتها حكومة تصريف الأعمال اليومية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي، التي صدرت بعد تاريخ 8 تشرين الأول/ أكتوبر 2021.

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