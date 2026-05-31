الداخلية العراقية تفكك شبكة دولية للمخدرات وتضبط 33 ألف حبة مخدرة

شفق نيوز- بغداد

أعلنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، تفكيك شبكة دولية لتجار حبوب "اللاريكا" المخدرة، وإلقاء القبض على أربعة متهمين، بينهم صيدليان وأجنبي.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن العملية تمت بعد استدراج أحد المتهمين الرئيسيين المتورطين بتجارة حبوب "اللاريكا" من خارج البلاد إلى بغداد، وأثناء قيامه بتوزيع الحبوب على الصيدليات، تم القاء القبض عليه بالجرم المشهود.

وأشارت الى ضبط أكثر من 33 ألف حبة مخدرة، بواقع 29 ألف حبة "اللاريكا"، و4 آلاف حبة من المؤثرات العقلية المختلفة.

وجددت المديرية، تحذيرها لأصحاب الصيدليات من "تداول أو صرف الأدوية والمؤثرات العقلية الخاضعة للرقابة من مصادر غير رسمية أو خلافاً للضوابط والتعليمات القانونية النافذة".

وأكدت أنها "جريمة" ستُعرّض مرتكبيها للمساءلة القانونية، مبينة ان الأجهزة المختصة تتابع هذا الملف ولن تتهاون مع أي شخص يساهم في ترويج هذه المواد أو الاتجار بها تحت أي ذريعة كانت.