الداخلية تفكك شبكة تزوير بهيئة التقاعد كلفت الخزينة أكثر من 30 مليارا شهرياً

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية العراقية يوم الاحد عن إختراق وتفكيك شبكة تزوير كبيرة في هيئة التقاعد العامة، مشيرة الى ان افراد الشبكة متهمون بجرائم تحايل وتزوير كلفت الدولة اكثر من 30 مليار دينار شهريا تدفع كرواتب تقاعدية لغير مستحقيها.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية وبموافقات ومتابعات قضائية تمكنت من اختراق وتفكيك شبكة تزوير في هيئة التقاعد العامة مؤلفة من ٢٩ متهما (موظفون ومعقبون) في الهيئة .

واوضح البيان ان هؤلاء المتهمين "يقومون بعمليات تزوير وتحايل على القانون تتلخص بإصدار هويات تقاعدية للمواطنين ومنحهم رواتب تصل إلى ( ٨ ملايين دينار عراقي) وفروقات مالية كبيرة تصل في حدها المتوسط إلى ( ٢٦٠ مليون دينار عراقي ) دون استحقاق قانوني ."

وتابع البيان انه "على إثر ذلك تم تشكيل فريق عمل في وكالة الاستخبارات الذي تمكن من اختراق شبكة التزوير وتوثيق عملياتها الإجرامية بالصوت والصورة والشخصيات التي تدير هذه العمليات".