الداخلية العراقية تفكك خيوط جريمة بيجي وتعتقل المنفذين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الجمعة، فك خيوط جريمة بيجي في محافظة صلاح الدين، التي راح ضحيتها ثلاثة أشخاص من عائلة واحدة، فيما أكدت اعتقال اثنين من المنفذين.

وذكر بيان للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "وزير الداخلية وجه بتشكيل فريق عمل مختص من شرطة صلاح الدين واستخبارات ومكافحة إرهاب المحافظة وخلية الصقور الاستخبارية، لمعرفة ملابسات حادث مقتل أسرة بالكامل والقيام بحرقها في قضاء بيجي".

وأضاف البيان، أن "فريق العمل الأمني تمكن من الوصول إلى خيوط مهمة عنها، وثم إلقاء القبض على متهمين اثنين أحدهما من أقرباء المجني عليهم وكانت الدوافع من وراء هذه الجريمة الجنائية سرقة مخشلات ذهبية، واعترف الجناة بالجريمة وأجري كشف الدلالة في محل الحادث".