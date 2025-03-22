الداخلية العراقية تعلن نجاح خطة زيارة الإمام علي

شفق نيوز/ أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية مقداد ميري، يوم السبت، عن نجاح خطة تأمين زيارة الإمام علي في محافظة النجف، فيما أشاد بدور وسائل الإعلام بتغطيتها.

وقال ميري في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "بمتابعة من قبل رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني وبإشراف وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، نعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى استشهاد الإمام علي".

وأضاف "نثمن دور جميع من أسهم في إنجاح هذه الزيارة من قوات وأجهزة أمنية وجهد خدمي متميز والعتبة العلوية والزائرين وأصحاب المواكب الحسينية والوزارات والدوائر والجهات الساندة، كما نشكر أهالي محافظة النجف على ما قدموه للزائرين الوافدين إلى محافظتهم".

وتابع "نشيد بالدور الكبير لجميع وسائل الإعلام التي حرصت على نقل الصورة الناصعة لهذه المناسبة".