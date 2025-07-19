الداخلية العراقية تغلق محال ومراكز تجارية مخالفة وتتعاقد لشراء طائرات من كوريا للحرائق

شفق نيوز - كربلاء

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم السبت، إغلاق محال ومراكز تجارية غير مرخصة، وغير ملتزمة بشروط السلامة وذلك على خلفية حريق "الهايبر ماركت" في مدينة الكوت مركز محافظة واسط والذي خلف نحو 70 قتيلاً بينهم نساء وأطفال بحادثة تم وصفها بـ"الفاجعة".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم وزارة الداخلية العقيد عباس البهادلي في مقر قيادة عمليات كربلاء بخصوص زيارة الاربعين، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز.

وتطرق المتحدث الى حادثة "الهايبر ماركت" في الكوت قائلا، إنه: سيتمّ الاعلان عن المقصرين في هذه الحادثة بالأسماء والعناوين، ولا نبالي ولا نخشى احداً، وأي جهة مدعومة سيتم التعامل معها بهذا الصدد"، مردفا بالقول إنه: قد أعلنا جملة من الأسماء ضمن التحقيق الابتدائي الأولي في الحادثة مع عدم الإعلان عن النتائج النهائية.

وأضاف أن وزارة الداخلية باشرت منذ يوم امس بشكل مكثف وكبير بعمليات غلق كبيرة لمحال كبيرة ومراكز تسوق تجارية بعضها غير مجاز البتة، والبعض الآخر لم يستحصل موافقات السلامة من الدفاع المدني.

وفي سياق متصل قال اللواء حسن إبراهيم حسن مدير الدفاع المدني في جانب الرصافة من بغداد في مؤتمر صحفي، إن عدد المحال التي تم غلقها أكثر من 1300 مشروع ومحل بسبب مخالفتها في جانبي العاصمة.

وأضاف أنه "منعنا استخدام السندويج غير المقاوم للحريق"، لافتا الى أنه بالنسبة للقطاع الحكومي نجري كشفا عليها، ونتابعها، ووزير الداخلية ورئيس مجلس الوزراء وجها الدوائر الحكومية بضرورة الالتزام بشروط السلامة".

وتابع اللواء حسن، القول إن وزارة الداخلية تعاقدت على شراء طائرتين مع الجانب الكوري الجنوبي مخصصة للدفاع المدني، منوها الى أنه "في العامين الأخيرين تم تجهيزنا بمعدات حديثة من قبل الحكومة لمكافحة الحرائق".