الداخلية العراقية تعلن طرد 320 رجل شرطة و36 ضابطاً في حملة لمكافحة الفساد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، عن اتخاذ إجراءاتها لمكافحة الفساد وتعزيز الأمن.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، خلال مؤتمر صحفي حضرته، وكالة شفق نيوز، إن عدد رجال الشرطة المطرودين بلغ 320، بالإضافة إلى طرد 36 ضابطاً من الخدمة، وذلك في إطار جهود الوزارة لمكافحة الفساد.

وأضاف ميري أن الرشوة انخفضت بنسبة 10%، والتزوير بنسبة 8%، مبينا أن الجهود الأمنية أدت إلى ضبط 404 عجلات و32 وكراً، بالإضافة إلى 11 مليون لتر من الوقود كان معداً للتهريب.

وأشار ميري أيضا، إلى تحقيق الوزارة إنجازات كبيرة خلال الأشهر الماضية، بفضل جهود وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وقال ميري، خلال المؤتمر، إن وكالة الاستخبارات زودت جميع الأجهزة الأمنية بالمعلومات الهامة، خاصة خلال زيارة عاشوراء والزيارة الأربعينية القادمة، كما نفذت الوكالة أوامر قبض وفق المادة أربعة من قانون مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى أوامر قبض أخرى، بلغ عددها 34,979 أمر قبض.

كما أضاف أن الوكالة تمكنت من تدمير 131 مضافة خلال الستة أشهر الماضية، وضبطت 826 عبوة ناسفة، بالإضافة إلى ضبط 10,620 قطعة سلاح مختلفة و44,000 حبة مخدرة.

كما نجحت الوزارة، وفق ميري، في ضبط 428 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة وأدوية مهربة، إلى جانب تنفيذ أنشطة تتعلق بمواقع تهريب النفط، وضبط صهاريج، والقبض على متهمين في جرائم مختلفة.