الداخلية العراقية تعلن ضوابط والرسوم المالية لمنح "سمات الصيد" (وثيقة)

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الأربعاء، عن ضوابط منح سمات الدخول لموسم الصيد 2025- 2026، والرسوم المالية المترتبة عليها، وذلك بعد ساعات من اعتقال مجموعة صيادين عرب في بادية المثنى.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "منح سمات دخول متعددة للصيادين من العرب والأجانب ومرافقيهم واستيفاء الرسوم المقررة للسمة قانوناً، يكون ابتداء من 1 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، عبر المنصة الإلكترونية لمديرية شؤون الإقامة".

وأضافت أن "تقديم طلبات منح سمة الدخول لغرض الصيد يكون من خلال مديرية الشركات الأمنية الخاصة، مع مراعاة إلزام الشركات الأمنية بتقديم (عقد خدمة أمنية) بينها وبين الوافد الراغب بالصيد مصدق من قبل المديرية".

وأكدت على أن "يتضمن الالتزام بأحكام قانون حماية الحيوانات البرية رقم (17) لسنة 2010 وقانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009 وتتحمل الشركة الأمنية التبعات القانونية في حال مخالفة المعلومات المقدمة في أصل العقد على ان يتم الابتعاد عن الشريط الحدودي بمسافة لا تقل عن 10 كم".

ونصت تعليمات الوزارة كذلك تحديد الرسوم المالية المترتبة على منح سمات الدخول للصيادين والتي تبدأ من 12 ألفاً و500 دولار صعوداً إلى 32 ألفاً و500 دولار أميركي.

وجاء في تعليمات الوزارة أيضاً "تحديد مناطق الصيد إلى مناطق جنوبية وتشمل (النجف، واسط، المثنى، ميسان، ذي قار البصرة ومناطق شمالية وتشمل الأنبار، صلاح الدين، ديالى، كركوك، نينوى)".

وكانت وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم الأربعاء، عن إلقاء القبض على خمسة صيادين بينهم أربعة كويتيين، في منطقة بادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والتعليمات الخاصة بدخول الصيادين الأجانب إلى البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن "دوريات مقر قسم شرطة جمارك المثنى في قيادة قوات الحدود، ومن خلال المتابعة الميدانية المكثفة، تمكنت من إلقاء القبض على (5) صيادين، (4) منهم يحملون الجنسية الكويتية بحوزتهم سمة دخول سياحية، وشخص عراقي كان برفقتهم، في منطقة (عديمة) ببادية المثنى، لمخالفتهم الضوابط والشروط التي تنظم دخول الصيادين الأجانب وممارسة الصيد داخل الأراضي العراقية".