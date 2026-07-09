بينهم عربي.. الإطاحة بمتهمين وضبط 51 كغم من "الكبتاغون" في العراق

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، يوم الخميس، عن ضبط 51 كيلوغراماً من حبوب الكبتاغون وتطيح بمتهمين أحدهما عربي الجنسية، في عمليتين منفصلتين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مفارز المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، متمثلة بقسمي التحقيقات الخاصة والمراقبة السرية، نفذت عمليتين أمنيتين منفصلتين أسفرتا عن الإطاحة بمتهمين خطرين، أحدهما عربي الجنسية.

وأشارت إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهما إلى الجهات القضائية المختصة لينالا جزاءهما العادل.