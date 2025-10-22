الداخلية العراقية تعلن ضبط 320 كيلوغراماً من المخدرات بعملية مشتركة مع سوريا

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، ضبط 320 كيلوغراماً من المخدرات بعملية مشتركة مع سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية نفذت عملية نوعية بالتنسيق المباشر مع إدارة مكافحة المخدرات في الجمهورية العربية السورية".

وأضافت: "حيث انتقلت إحدى مفارز المديرية إلى الأراضي السورية، وتمكنت من خلال التنسيق الميداني والاستخباري المشترك من ضبط 320 كيلوغراماً من المواد المخدرة، وإلقاء القبض على عدد من المتهمين المطلوبين دولياً الذين يشكلون جزءاً من شبكات التهريب العابر للحدود".

وبحسب الوزارة، فإن "هذه العملية تأتي امتداداً لسلسلة من الجهود الدولية المشتركة التي تنفذها المديرية العامة بالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة، إذ سبقتها عملية نوعية ناجحة مع دولة الكويت، إلى جانب عمليات أخرى مع عدد من الدول المجاورة، في إطار التنسيق الأمني والاستخباري المستمر لمواجهة هذه الآفة الخطيرة".

جاء ذلك، بالتزامن مع إعلان وزارة الداخلية السورية، أمس الثلاثاء، عن ضبط كمية مخدرات كبيرة تمثلت بـ12 مليون حبة كبتاغون مخدّرة ونصف طن حشيش كانت معدّة للتهريب، من قبل شبكة مختصة بتهريب المخدرات، والقبض على مسؤولها، في ريف دمشق.