الداخلية العراقية تعلن ضبط 15 كغم من "الكريستال"

شفق نيوز- بغداد

أعلنت المديرية العامة لشؤون المخدرات التابعة لوزارة الداخلية العراقية، مساء اليوم الثلاثاء، ضبط 15 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة بحوزة عدد من المتهمين، وذلك خلال تنفيذ عملية نوعية في البلاد.

وذكرت المديرية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "بعملية نوعية وجهود استخبارية استثنائية، تمكنت مديرية شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية قسم التحقيقات الخاصة في مقر المديرية العامة وبعد استحصال الموافقات القضائية من قبل محكمة التحقيق المركزية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين".

وأشارت إلى "ضبط بحوزة المتهمين 15 كيلوغراماً من مادة الكريستال المخدرة، وتم إحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

وباتت ظاهرة تعاطي المواد المخدرة بأنواعها المختلفة تنتشر بشكل ملحوظ في عموم العراق، ويعد "الكريستال" الأخطر بين تلك المواد والأكثر انتشاراً في الوقت نفسه لرخص ثمنه.

بدورها تشن الأجهزة الأمنية المختصة في وزارة الداخلية العراقية عمليات مستمرة لمحاربة هذه الظاهرة، أسفرت عن إلقاء القبض على عشرات الآلاف من المتهمين بتجارة وترويج وتعاطي المخدرات خلال الأعوام الماضية.