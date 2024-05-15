الداخلية العراقية تعلن صدور قرابة 100 حكم إعدام بحق مدانين بتجارة المخدرات

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، صدور قرابة 100 حكم بالإعدام والسجن المؤبد بحق مدانين بتجارة المخدرات محليين ودوليين خلال العامين 2023 - 2024.

وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن عملية مكافحة المخدرات مستمرة، واصفا هذا الملف بأنه "مهم" ويهدد أمن البلد، لذلك سيكون هناك ضغط عالٍ جداً في مجال المخدرات.

وأشار إلى ضبط 8 كيلوغرامات من المواد المخدرة خلال فترة أسبوع واحد اضافة الى 200 الف حبة من المؤثرات العقلية مع إلقاء القبض على 123 متهماً.