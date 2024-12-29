الداخلية العراقية تعلن خطتها الامنية لاحتفالات رأس السنة وتشدد على منع إطلاق النار

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد، اعداد خطة امنية خاصة باحتفالات رأس السنة في عموم مناطق ومدن البلاد باستثناء اقليم كوردستان، مشددة على منع إطلاق العيارات النارية بهذه المناسبة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري للإعلان عن الاحصائيات العامة والتخصصية لجميع مفاصل وتشكيلات وزارة الداخلية للعام 2024.

وقال المتحدث باسم الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر الوزارة في بغداد، وحضره مراسل وكالة شفق نيوز، إنه "في الأول من شهر كانون الثاني/يناير المقبل من العام 2025 ستكون هناك احتفالات في عموم العراق في مناسبة العام الجديد".

وأضاف أن "وزارة الداخلية أعدت خطة تخلو من جميع القطوعات بشكل تام، وسيكون هناك نشر لعناصر الأمن ورجال الشرطة والدوريات، وسنحاسب بشدة مخالف الذوق العام".

كما أشار العميد ميري إلى أن "هناك تشديدا في إجراءات المرور وتأمين الفعاليات الخاصة في راس السنة كافة، وتعزيز الإجراءات والحفاظ على الذوق العام".

وتابع القول إنه "ستُمنع بشكل كامل إطلاق العيارات النارية، وسنحاسب كل من يفعل ذلك ونطلب من المواطنين التعاون والإبلاغ عن مطلقي العيارات".