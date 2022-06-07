الداخلية العراقية تعلن إحباط عمليات سرقة منتجات نفطية في بغداد واربع محافظات.. صور

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الثلاثاء، إحباط عمليات لسرقة منتجات من 5 مواقع نفطية في العاصمة بغداد ومحافظات ديالى وكركوك والبصرة، فيما أشارت الى ضبط 4 محطات متنقلة ضمن محافظة صلاح الدين.

وقالت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "العمليات الاستباقية لوكالة الاستخبارات، اسفرت عن إحباط عمليات لسرقة منتوجات نفطية من (5) مواقع نفطية تستخدم للمتاجرة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير رسمية، بداخلها عجلات وخزانات نفطية مختلفة الأحجام تحتوي على منتوج نفطي مجهول الكمية والنوعية في عمليات منفصلة ضمن محافظات بغداد وديالى وكركوك والبصرة".

وأضافت، "كما تمكنت وكالة الاستخبارات من ضبط (4) محطات متنقلة بدون موافقات رسمية وغير قانونية ضمن محافظة صلاح الدين".

إلى ذلك ضبطت مفارز وكالة الاستخبارات وفقا للبيان "عدداً من المواقع التي يستخدمها ضعاف النفوس في سرقة قوت الشعب من خلال تجارة وتدوير النفط ومشتقاته بصورة غير مشروعة ضمن محافظة نينوى، كما تمكنت من ضبط (4) صهاريج كانت معدة للتهريب والقت القبض على سائقيها، فضلا عن (6) عجلات مخالفة ضمن محافظات بغداد والبصرة وديالى وكربلاء المقدسة، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة".