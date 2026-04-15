بالأرقام.. الداخلية العراقية تُفكك 36 شبكة للاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي في 3 أشهر

كشفت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، عن حصيلة "نوعية" لجهود مكافحة الجريمة المنظمة، مؤكدة تفكيك 36 شبكة دولية ومحلية متخصصة بالاتجار بالبشر، وتهريب العمالة، ونزع الأعضاء البشرية خلال الربع الأول من العام الحالي.

وقال المتحدث باسم الوزارة، العقيد عباس البهادلي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بغداد وحضرته وكالة شفق نيوز، إن القوات الأمنية نجحت في الإطاحة بـ 21 شبكة للاستغلال الجنسي، وألقت القبض على 243 متهماً بنشاطات مشبوهة في هذا المجال.

وأشار البهادلي إلى تفكيك 7 شبكات لتهريب العمالة الأجنبية إلى داخل البلاد، مع اعتقال 344 متهماً بممارسة هذه الجريمة، فضلاً عن تفكيك 7 شبكات متخصصة ببيع الأطفال واعتقال 16 متهماً، إضافة إلى الإطاحة بشبكة محورية واعتقال 7 متهمين يمارسون "بيع ونزع" الأعضاء البشرية بنشاطات تمتد داخل وخارج العراق.

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن القوات الأمنية ماضية في ملاحقة كافة المجاميع والعصابات ضمن استراتيجية شاملة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وتأمين السلم المجتمعي.