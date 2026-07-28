الداخلية العراقية تعلن تفكيك شبكة جديدة للاتجار بالأطفال

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، تفكيك شبكة جديدة تنشط في جرائم الاتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال، مؤكدة إحالة أفرادها إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وذكرت الوزارة، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن مديرية مكافحة الاتجار بالبشر، وبالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى، تمكنت من تفكيك الشبكة بعد جهد استخباري ومتابعة ميدانية، أسفرا عن إلقاء القبض على أفرادها واستكمال الإجراءات الأصولية بحقهم.

وأضافت أن العملية نُفذت بتوجيه من الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي، وبإشراف ومتابعة وكيل الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية.

وأكدت الوزارة استمرار حملاتها الأمنية لملاحقة شبكات الاتجار بالبشر والمتاجرة بالأطفال وتفكيكها، مشيرة إلى إحالة المتهمين إلى القضاء المختص لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.